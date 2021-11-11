Гривня стабільна на закритті міжбанку

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11 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,10 – 26,12 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США — 26,10 – 26,12 гривні;

Євро – 29,93 – 29,95 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,04 — 26,23 гривні. Євро купують за 29,83 гривні, продають за 30,18 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується за 26,15 – 26,18 гривні, євро – 29,93 – 30,03 гривні.

Нагадуємо:

11 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,08 – 26,10 гривні.

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 3 копійку, встановивши його на 11 листопада на рівні 26,06 гривні.

Економічна правда