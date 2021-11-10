Гривня на закрытии межбанка немного ослабла

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10 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,08 – 26,10 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были такими:

Доллар США - 26,08 - 26,10 гривни;

Евро – 30,14 – 30,17 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,04-26,20 гривни. Евро покупают по 30,01 гривни, продают по 30,29 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,10 – 26,17 гривни, евро – 30,22 – 30,29 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни по отношению к доллару на 1 копейку, установив его на 10 ноября на уровне 26,09 гривни.

10 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,05 – 26,07 гривни.

9 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,07 – 26,09 гривни.

Экономическая правда