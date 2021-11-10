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Курс валют на 10 ноября: межбанк, "черный" и наличные рынки

Среда, 10 ноября 2021, 11:22
 
фото нбу

10 ноября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,05 – 26,07 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:10 средние курсы валют на межбанке были такими:

Доллар США - 26,05 - 26,07 гривни;

Евро – 30,11 – 30,12 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,03-26,22 гривни. Евро покупают за 30,02 гривни, продают за 30,33 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется за 26,11 – 26,20 гривни, евро – 30,10 – 30,23 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни по отношению к доллару на 1 копейку, установив его на 10 ноября на уровне 26,09 гривни.

9 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,07 – 26,09 гривни.

Экономическая правда

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