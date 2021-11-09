Гривня повільно знецінюється до долара та євро
Вівторок, 9 листопада 2021, 19:20
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 10 листопада на рівні 26,09 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 30,21 грн (на 9 листопада – 30,20 гривні).
Нагадуємо:
9 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,07 – 26,09 гривні.
9 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,07 – 26,09 гривні.
Економічна правда
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