Гривня повільно знецінюється до долара та євро

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 10 листопада на рівні 26,09 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 30,21 грн (на 9 листопада – 30,20 гривні).

Нагадуємо:

9 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,07 – 26,09 гривні.

9 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,07 – 26,09 гривні.

Економічна правда