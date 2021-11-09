Закриття міжбанку: гривня стабільна до долара

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9 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,07 – 26,09 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США — 26,07 – 26,09 гривні;

Євро – 30,24 – 30,27 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,05 — 26,26 гривні. Євро купують за 30,05 гривні, продають за 30,33 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується за 26,15 – 26,20 гривні, євро – 30,15 – 30,26 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк ослабив офіційний курс гривні до долара на 2 копійок, встановивши його на 9 листопада на рівні 26,08 гривні.

9 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,07 – 26,09 гривні.

8 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,07 – 26,09 гривні.

Економічна правда