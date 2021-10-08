На фоне укрепления курса гривни НБУ увеличил покупку валюты на межбанке в 15 раз
На этой неделе (4-8 октября) Нацбанк купил на межбанке 228 млн долл, не продавая валюту.
Об этом свидетельствуют данные НБУ.
На прошлой неделе (27 сентября - 1 октября) регулятор выкупил на рынке 15 млн долл. А в период с 20 по 24 сентября - 22,5 млн долл. В
сего с начала года Нацбанк купил 1,904 млрд долл, продал - 197 млн долл.
В 2020 году НБУ купил на рынке 4,93 млрд долл, продал - 3,89 млрд долл.
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Напоминаем:
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 8 октября на уровне 26,33 гривни.
8 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,35 - 26,37 гривни.
8 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,36 - 26,38 гривни.
Экономическая правда
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