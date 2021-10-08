Курс валют на 8 октября: межбанк, "черный" и наличный рынки
8 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,35 - 26,37 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 10:40 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,35 - 26,37 гривни;
Евро - 30,42 - 30,44 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,25 - 26,44 гривни. Евро покупают по 30,23 гривни, продают по 30,56 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 26,29 - 26,39 гривни, евро - 30,32 - 30,44 гривни.
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Напоминаем:
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 8 октября на уровне 26,33 гривни.
7 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,29 - 26,31 гривни.
Экономическая правда
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