Новости 7 октября: причина нападения на журналистов "Схем", резкое падение цены на газ после слов Путина

О газе. После того, как РФ заявила о готовности экспортировать "рекордные объемы газа", цены на газ упали на 700 долларов за тысячу кубов.

Об Укрэксимбанке. В "Укрэксимбанке" заявили, что в апреле 2021 года выдали кредит в сумме 60 млн долл на покупку ТРЦ Sky Mall - именно об этом кредите спрашивали журналисты "Схем" во время интервью, которое завершилось нападением на журналистов.

О Жеваго. Основатель группы "Финансы и кредит" формирует отдельное направление по производству спирта.

О резервах. Международные резервы Украины сократились на 9,2% в сентябре вследствие пиковых выплат по внешним обязательствам.

О пенсиях. Премьер Денис Шмыгаль заявил, что Украина будет вводить обязательную накопительную пенсионную систему, не создавая дополнительной нагрузки на сотрудников и работодателей.

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Бизнес на бороды: сколько стоит барбершоп и как парикмахеру зарабатывать 2000 долларов в месяц

Сложно ли открыть современную парикмахерскую, какой доход она может приносить и почему в Украине есть стереотип, что девушка не может работать барбером? (укр)