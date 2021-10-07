Закрытие межбанка: гривня немного укрепилась

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7 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,29 - 26,31 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,29 - 26,31 гривни;

Евро - 30,38 - 30,40 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,28 - 26,46 гривни. Евро покупают по 30,26 гривни, продают по 30,60 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,30 - 26,40 гривни, евро - 30,37 - 30,51 гривни.

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Напоминаем:

Национальный банк усилил официальный курс гривни к доллару на 7 копеек, установив его на 7 октября на уровне 26,35 гривни.

7 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,31 - 26,33 гривни.

6 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,37 - 26,39 гривни.

Экономическая правда