Закрытие межбанка: гривня немного укрепилась
7 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,29 - 26,31 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,29 - 26,31 гривни;
Евро - 30,38 - 30,40 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,28 - 26,46 гривни. Евро покупают по 30,26 гривни, продают по 30,60 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 26,30 - 26,40 гривни, евро - 30,37 - 30,51 гривни.
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Напоминаем:
Национальный банк усилил официальный курс гривни к доллару на 7 копеек, установив его на 7 октября на уровне 26,35 гривни.
7 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,31 - 26,33 гривни.
6 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,37 - 26,39 гривни.
Экономическая правда
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