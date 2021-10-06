Закриття міжбанку: гривня утримує позиції

нбу

6 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,37 – 26,39 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США — 26,37 – 26,39 гривні;

Євро — 30,43 — 30,45 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,30 — 26,47 гривні. Євро купують за 30,32 гривні, продають за 30,65 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується за 26,32 – 26,41 гривні, євро – 30,43 – 30,54 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк посилив офіційний курс гривні до долара на 15 копійок, встановивши його на 6 жовтня на рівні 26,42 гривні.

6 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,36 – 26,38 гривні.

5 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,41 – 26,43 гривні.

Економічна правда