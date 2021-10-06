Офіційний курс: гривня продовжує зміцнення
Національний банк посилив офіційний курс гривні до долара на 7 копійок, встановивши його на 7 жовтня на рівні 26,35 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 30,41 грн (на 6 жовтня – 30,65 гривні).
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Нагадуємо:
Національний банк посилив офіційний курс гривні до долара на 15 копійок, встановивши його на 6 жовтня на рівні 26,42 гривні.
6 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,36 – 26,38 гривні.
6 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,37 – 26,39 гривні.
Економічна правда
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