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Офіційний курс: гривня продовжує зміцнення

Середа, 6 жовтня 2021, 19:20
 
фото: нбу

Національний банк посилив офіційний курс гривні до долара на 7 копійок, встановивши його на 7 жовтня на рівні 26,35 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 30,41 грн (на 6 жовтня – 30,65 гривні).

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Нагадуємо:

Національний банк посилив офіційний курс гривні до долара на 15 копійок, встановивши його на 6 жовтня на рівні 26,42 гривні.

6 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,36 – 26,38 гривні.

6 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,37 – 26,39 гривні.

Економічна правда

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