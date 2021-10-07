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О рынке земли: все, что нужно знать

Рынок земли: уже заключили почти 27 тысяч сделок

Четверг, 7 октября 2021, 15:50
 
Unsplash

В рамках рынка земли состоянию на 7 октября заключили 26 898 сделок, по количеству сделок лидируют Киевская и Полтавская области.

Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики.

Отмечается, что 5113 нотариусов подали заявления для получения доступа в Государственный земельный кадастр.

"Всего заявлений - 5742, из них согласовано 5073, в очереди на рассмотрение - 7, отказ получили 662. Нотариусы с Государственным земельным кадастром работают в штатном режиме", - говорится в сообщении.

В региональном разрезе по количеству сделок лидируют Киевская (2232) и Полтавская (2199) области.

По площади лидируют Кировоградская (9 659,4 га) и Харьковская (8 407,3 га) области.

 

Как продавать землю (пай). Инструкция

Напоминаем:

На 1 августа средняя цена 1 га пашни в Украине составляет 26,8 тыс грн - практически соответствует средней нормативной денежной оценке. Это значительно ниже ранее названной Министерством аграрной политики цифры в 40 тыс грн / га.

До 20 сентября в рамках рынка земли заключено 18771 сделок, лидерами по количеству сделок является Полтавская и Киевская области.

На 27 сентября украинцы заключили 21897 земельных сделок в рамках рынка земли, больше всего продавали землю традиционно в Полтавской области.

Больше о рынке земли, цены, сделки и лайфхак читайте в рубрике ЭП "Земельный гид".

Экономическая правда

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