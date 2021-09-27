Количество земельных сделок приближается к 22 тысячам

unsplash

На 27 сентября украинцы заключили 21897 земельных сделок в рамках рынка земли, больше всего продавали землю традиционно в Полтавской области.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики.

Для получения доступа в Государственный земельный кадастр подали заявления 5058 нотариусов.

Нотариусы с Государственным земельным кадастром работают в штатном режиме.

В региональном разрезе по количеству сделок неизменно больше всего заключали в Полтавской (1889 договоров) и Киевской (1831 договоров) областях.

По площади лидируют Кировоградская (8 696,1 га) и Харьковская (6 285,7 га) области.

Напоминаем:

На 1 августа средняя цена 1 га пашни в Украине составляет 26,8 тыс грн - практически соответствует средней нормативной денежной оценке. Это значительно ниже ранее названной Министерством аграрной политики цифры в 40 тыс грн / га.

До 20 сентября в рамках рынка земли заключено 18771 сделок, лидерами по количеству сделок является Полтавская и Киевская области.

Больше о рынке земли, цены, сделки и лайфхак читайте в рубрике ЭП "Земельный гид".

Экономическая правда