Bitcoin продолжает восстановление: приблизился к отметке в 55 тысяч долларов

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Биткоин продолжает сильное восстановление в начале октября после падения в сентябре на фоне позитивных новостей в криптопространстве.

Об этом пишет The Independent.

Издание напоминает, что на этой неделе биткоин вернулся к отметке выше 50 тысяч долларов.

Другие криптовалюта - Ethereum, Binance Coin и dogecoin - также выросли примерно на 15-30%.

Общий рынок криптовалюта сейчас оценивается почти в 2,2 трлн долларов, что на 15% по сравнению с началом октября.

"После плохого сентября ряд аналитики прогнозируют сильный конец 2021 года. Одна модель прогнозирования цен, которая оказалась чрезвычайно точной в августе и сентябре, приводит биткоин на путь достижения шестизначных цифр к Рождеству, хотя есть некоторые оговорки", - пишет издание.

Отмечается, что ключевым показателем для оценки движения цен является предложение биткоинив, содержащихся долгосрочными владельцами.

Из 18,78 млн биткойнов, которые сейчас существуют, 13 млн - или 69% из них - сейчас принадлежат людям, которые держали их в течение 12 месяцев или дольше.

"Отслеживание этого показателя важно, поскольку оно четко освещает периоды ограниченного предложения, которые часто сильно коррелируют со значительным ростом цен в будущем", - пояснил руководитель отдела торговли и исследований в компании по управлению цифровыми активами TCM Capital Уилл Хэмилтон.

Утром 6 октября котировки биткоина достигали 51 535 долл, затем опускались до 50,5 тыс долл и начали новый рост - до 54 553 долл состоянию на 16:16 по Киеву, свидетельствуют данные CoinDesk.

Напомним:

Впервые за 4 недели биткоин достиг стоимости в 50 тысяч долларов, продолжив восстановление.

Впервые с августа стоимость биткона падала ниже 40 тыс долларов на фоне усиления критики со стороны регуляторов.

Китайский центробанк заявил, что все операции, связанные с криптовалютами, признаны нелегальными - котировки Bitcoin и Ether уже упали.

Экономическая правда