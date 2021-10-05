Стоимость Bitcoin впервые за месяц превысила 50 тысяч долларов

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Впервые за 4 недели биткоин достиг стоимости в 50 тысяч долларов, продолжив восстановление.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что криптовалюта опустилась ниже 50 тыс долл 7 сентября на фоне более широкой распродажи акций компаний, занимающихся криптовалютой и блокчейнами.

В сентябре биткоин начал падать, достигнув минимума в 40 596 долларов 21 сентября.

Во вторник, 5 октября, биткоин подорожал на 2,35% и достиг 50 398 долл.

Как заявляют в компании CoinShares, инвесторы стали более благосклонны к заявлениям регуляторов.

По состоянию на 18:20 по Киеву биткоин торговался по 50 122 долл.

Coindesk

Напомним:

Впервые с августа стоимость биткона падала ниже 40 тыс долларов на фоне усиления критики со стороны регуляторов.

Китайский центробанк заявил, что все операции, связанные с криптовалютами, признаны нелегальными - котировки Bitcoin и Ether уже упали.

Экономическая правда