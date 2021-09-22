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Впервые с августа курс биткоина опускался ниже 40 тысяч долларов

Среда, 22 сентября 2021, 12:20
 
unsplash

Впервые с августа стоимость биткона падала ниже 40 тыс долларов на фоне усиления критики со стороны регуляторов.

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что биткоин снижался на 3,2% до 39 625 долл. По состоянию на 6:34 утра по лондонскому времени в среду биткоин поднялся на 2,9% до 42 132 долл.

Агентство Bloomberg пишет, что инвесторы, среди прочего, имеют опаснения относительно распространения долгового кризиса в China Evergrande Group, а также того, что предстоящее заседание ФРС будет сигнализировать о сокращении покупок активов в конце этого года.

Как свидетельствуют данные биржи Coindesk, по состоянию на 12:05 по Киеву биткоин торгуется по 42 237 долл.

Напомним:

Ранее биржевые индексы и котировки криптовалюта начали падать на фоне риска дефолта одной из крупнейших китайских компаний Evergrande, занимающейся недвижимостью - ее совокупный долг достигает 305 млрд долларов.

Волна дошла и до котировок криптовалюта - Bitcoin упал на 7.3% до 44 тысяч долларов, остальные активы вроде Ether тоже упали в цене.

Экономическая правда

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