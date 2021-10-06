Минэнерго: уровень выплат зарплат шахтерам "очень плохой"

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Уровень выполнения выплат по заработной плате перед шахтерами "очень плохой" и вместо 80% дохода от реализации продукции выплачивают лишь 30%.

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко во время заседания правительства.

"Мы проанализировали выполнение соответствующего постановления правительства, и видим, что уровень выполнения по выплате 80% (от реализации продукции - ЭП) на заработные платы шахтерам очень плохой", - заявил Галущенко.

За август средний показатель составил 30%, в сентябре он увеличился, но все равно не достигает указанных процентов. По словам министра, есть случаи, когда при меньшем среднем уровне на отдельных предприятиях выплаты проводят полностью.

Там, где этого не происходит, "мы применяем соответствующие меры дисциплинарного взыскания к директорам, и будем дальше очень жестко мониторить выполнение этого постановления".

Галущенко также отчитался по накоплению угля. Сейчас на складах ТЭС находится 846 тыс тонн угля, что является отставанием от графика. Однако сбалансированность достигается благодаря импорту угля: "Это уже происходит, договоры заключены, система будет сбалансирована".

По газу, министр отметил сверхвысокие цены на европейском рынке, которые 6 октября достигали 1950 долларов за тысячу кубов.

В Минэнерго планируют начать отопительный сезон с отметкой в 19,2 млрд м3 газа в подземных хранилищах. Галущенко добавил, что Нафтогаз достаточно обеспечен финансовым ресурсом, чтобы продолжить накопление ресурса.

Напоминаем:

Шахты, имеющие задолженность по заработной плате перед шахтерами, будут обязаны направлять на выплату зарплат 80% средств от реализации продукции.

Украинские теплоэлектростанции имеют в 3,6 раза меньше угля, чем предусмотрено графиком.

Вследствие дефицита газа на европейском рынке производители электроэнергии прибегают к закупкам угля привело к росту цен до самых высоких уровней с 2008 года более чем 200 долларов за тонну.

Газ на главном европейском хабе TTF взлетел 6 октября на 40% и установил новый рекорд в почти 2000 долларов за тысячу кубометров.

Дана Гордийчук, ЭП