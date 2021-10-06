Месяц налоговой амнистии: сколько задекларировали украинцы
За более чем месяц работы налоговой амнистии украинцы задекларировали активов на 56,5 млн грн и заплатили с них налог.
Об этом сообщил председатель Налогового комитета Верховной Рады Данил Гетманцев.
Средства декларировали в разных валютах, в эквиваленте сумма составляет 56,5 млн грн.
С этих активов оплатили почти 3 млн грн налогов в бюджет.
Интересно, что за первые три недели амнистии было задекларировано 33 млн грн и уплачено в бюджет 1,6 млн грн.
Больше о "налоговой амнистии" читайте в статье: Налоговая амнистия стартовала с 1 сентября: кого это касается, которые есть риски для декларантов и вопросы без ответов
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Напоминаем:
С 1 сентября стартовала налоговая амнистия - добровольное декларирование доходов продлится год. Размер налога, который нужно заплатить, чтобы легализовать свои доходы, будет зависеть от того, какой актив декларируется и где он находится.
Налоговая амнистия позволит гражданам, которые уклонялись от уплаты налогов, открыть свои истинные доходы, избежав при этом наказания путем декларирования активов.
Предусматривается в период с 1 сентября 2021 года до 1 сентября 2022 года провести однократное добровольное декларирование активов физических лиц. Такая дата была связана с началом работы Бюро экономической безопасности, запуск которого впоследствии перенесли до конца ноября.
Также лица должны будут уплатить единовременный сбор 5% относительно активов, размещенных на счетах украинских банков; 9% для размещенных за рубежом 2,5% по стоимости гособлигаций, приобретенных в период с 1 января 2021 года до 20 июня 2022 года.
Декларантами не могут быть лица, которые с 1 января 2010 года были государственными топ-чиновниками или народными депутатами.
Экономическая правда
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