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"Податкова няня" Гетманцев, фінмоніторинг і зарплати в конвертах: головне з круглого столу про податкову амністію

Четвер, 30 вересня 2021, 18:00
 
Unsplash

З 1 вересня стартувала податкова амністія, але поки до неї занадто багато питань. Економічна правда відповідає на них словами творців амністії.

Протягом одного року, до 1 вересня 2022 року, українці матимуть змогу відкрито заявити державі про свої реальні статки, зокрема про ті, з яких ніколи раніше не сплачувалися податки.

Ціна легалізації статків майже символічна – 5% для активів, що знаходяться на території України і 7% для активів за кордоном. Це суттєва економія, якщо порівнювати зі звичайними ставками податків на дохід – 18% ПДФО та 1,5% військового збору.

Але поки що занадто багато питань: і про криптовалюту, і про фінмоніторинг, і про кількість тих, хто вже успішно пройшов цей шлях.

На ці питання творці амністії відповіли під час круглого столу 29 вересня. Головне з круглого столу - у відео.

Повна трансляція заходу - за посиланням.

Економічна правда

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податки влада фінанси гроші

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