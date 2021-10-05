Официальный курс: гривня резко укрепилась
Вторник, 5 октября 2021, 20:40
Национальный банк усилил официальный курс гривни к доллару на 15 копеек, установив его на 6 октября на уровне 26,42 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установился на уровне 30,65 грн (на 5 октября - 30,93 гривни).
Напоминаем:
Национальный банк усилил официальный курс гривни к доллару на 5 копеек, установив его на 5 октября на уровне 26,57 гривни.
5 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,42 - 26,44 гривни.
5 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,41 - 26,43 гривни.
Экономическая правда
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