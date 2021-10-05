Все разделы
Укр / Рус

Официальный курс: гривня резко укрепилась

Вторник, 5 октября 2021, 20:40
 
фото: нбу

Национальный банк усилил официальный курс гривни к доллару на 15 копеек, установив его на 6 октября на уровне 26,42 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 30,65 грн (на 5 октября - 30,93 гривни).

Напоминаем:

Национальный банк усилил официальный курс гривни к доллару на 5 копеек, установив его на 5 октября на уровне 26,57 гривни.

5 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,42 - 26,44 гривни.

5 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,41 - 26,43 гривни.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

курс валют

powered by lun.ua
Материалы по теме
Гривня на закрытии межбанка укрепилась 5 октября 2021, 17:45
Курс валют на 5 октября: межбанк, "черный" и наличный рынки 5 октября 2021, 11:32
Гривня ослабла к евро 4 октября 2021, 19:25
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!