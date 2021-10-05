Официальный курс: гривня резко укрепилась

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Национальный банк усилил официальный курс гривни к доллару на 15 копеек, установив его на 6 октября на уровне 26,42 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 30,65 грн (на 5 октября - 30,93 гривни).

Напоминаем:

Национальный банк усилил официальный курс гривни к доллару на 5 копеек, установив его на 5 октября на уровне 26,57 гривни.

5 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,42 - 26,44 гривни.

5 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,41 - 26,43 гривни.

Экономическая правда