Курс валют на 5 октября: межбанк, "черный" и наличный рынки
5 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,42 - 26,44 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 11:20 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,42 - 26,44 гривни;
Евро - 30,66 - 30,68 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,40 - 26,60 гривни. Евро покупают по 30,54 гривни, продают по 30,89 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 26,42 - 26,52 гривни, евро - 30,72 - 30,75 гривни.
Напоминаем:
4 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,50 - 26,52 гривни.
Национальный банк усилил официальный курс гривни к доллару на 5 копеек, установив его на 5 октября на уровне 26,57 гривни.
Экономическая правда
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