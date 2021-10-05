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Курс валют на 5 октября: межбанк, "черный" и наличный рынки

Вторник, 5 октября 2021, 11:32
 
фото: нбу

5 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,42 - 26,44 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:20 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,42 - 26,44 гривни;

Евро - 30,66 - 30,68 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,40 - 26,60 гривни. Евро покупают по 30,54 гривни, продают по 30,89 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,42 - 26,52 гривни, евро - 30,72 - 30,75 гривни.

Напоминаем:

4 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,50 - 26,52 гривни.

Национальный банк усилил официальный курс гривни к доллару на 5 копеек, установив его на 5 октября на уровне 26,57 гривни.

Экономическая правда

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