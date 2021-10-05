Гривня на закрытии межбанка укрепилась

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5 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,41 - 26,43 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,41 - 26,43 гривни;

Евро - 30,61 - 30,63 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,37 - 26,55 гривни. Евро покупают по 30,51 гривни, продают по 30,81 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,03 - 26,47 гривни, евро - 30,60 - 30,71 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк усилил официальный курс гривни к доллару на 5 копеек, установив его на 5 октября на уровне 26,57 гривни.

5 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,42 - 26,44 гривни.

4 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,50 - 26,52 гривни.

Экономическая правда