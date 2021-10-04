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Гривня ослабла до євро

Понеділок, 4 жовтня 2021, 19:25
 
ФОТО: НБУ

Національний банк посилив офіційний курс гривні до долара на 5 копійок, встановивши його на 5 жовтня на рівні 26,57 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 30,93 грн (на 4 жовтня – 30,87 гривні).

Нагадуємо:

4 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,50 – 26,52 гривні.

4 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,61 – 26,63 гривні.

Економічна правда

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