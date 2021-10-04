Закриття міжбанку: гривня зміцнилась

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4 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,50 – 26,52 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США — 26,50 – 26,52 гривні;

Євро — 30,81 — 30,83 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,47 — 26,65 гривні. Євро купують за 30,64 гривні, продають за 30,97 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується за 26,51 – 26,58 гривні, євро – 30,77 – 30,91 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк посилив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 4 жовтня на рівні 26,62 гривні.

4 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,61 – 26,63 гривні.

Економічна правда