НБУ назначил нового руководителя департамента после волны отставок
Национальный банк назначил Андрея Казака головой Департамента инспектирования.
Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка.
Казака назначили на должность с 4 октября по результатам открытого конкурсного отбора.
С июля 2021 года он исполнял обязанности директора департамента выездных проверок, который впоследствии реорганизовали в департамент инспектирования. Казак начал работу в НБУ в мае 2018 года.
До назначения работал заместителем департамента - начальником первого управления проверок банков и финансовых групп. Работал также в Правэкс-Банке, UniCredit Group и ABH Holding.
На должности он будет заниматься выездными проверками банков и небанковских финучреждений, разрабатывать их план.
Департамент инспектирования входит в блок "пруденциального надзора", что подчиняется заместителю главы регулятора Ярославу Матузке.
Читайте также: Главный по финстабильности в НБУ: В Нацбанке целые направления курируются людьми, которые имеют базовые знания о своих зонах ответственности
Карточный дом на Институтской: что происходит в НБУ и при чем здесь дело Приватбанка
Напоминаем:
20 июля директор департамента выездных проверок Денис Новиков завершил работу в Национальном банке.
Накануне стало известно, что команда руководителей Департамента лицензирования полным составом подала руководству НБУ заявления об увольнении из-за "отхода регулятора от стандартов работы".
В комментариях к его заявлению, об отставке из Нацбанка начали объявлять и другие работники НБУ, в том числе руководители департаментов.
Впоследствии стало известно, что уволенные работники НБУ решили перенести свой последний рабочий день с 16 июля на 1 сентября. На время до конца лета они решили взять отпуск.
Глава НБУ Кирилл Шевченко, комментируя волну увольнений из Нацбанка, назвал ее "PR-кампанией как попытку осуществить политическое давление на НБУ".
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua