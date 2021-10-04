НБУ назначил нового руководителя департамента после волны отставок

Андрей Казак фото нбу

Национальный банк назначил Андрея Казака головой Департамента инспектирования.

Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка.

Казака назначили на должность с 4 октября по результатам открытого конкурсного отбора.

С июля 2021 года он исполнял обязанности директора департамента выездных проверок, который впоследствии реорганизовали в департамент инспектирования. Казак начал работу в НБУ в мае 2018 года.

До назначения работал заместителем департамента - начальником первого управления проверок банков и финансовых групп. Работал также в Правэкс-Банке, UniCredit Group и ABH Holding.

На должности он будет заниматься выездными проверками банков и небанковских финучреждений, разрабатывать их план.

Департамент инспектирования входит в блок "пруденциального надзора", что подчиняется заместителю главы регулятора Ярославу Матузке.

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Напоминаем:

20 июля директор департамента выездных проверок Денис Новиков завершил работу в Национальном банке.

Накануне стало известно, что команда руководителей Департамента лицензирования полным составом подала руководству НБУ заявления об увольнении из-за "отхода регулятора от стандартов работы".

В комментариях к его заявлению, об отставке из Нацбанка начали объявлять и другие работники НБУ, в том числе руководители департаментов.

Впоследствии стало известно, что уволенные работники НБУ решили перенести свой последний рабочий день с 16 июля на 1 сентября. На время до конца лета они решили взять отпуск.

Глава НБУ Кирилл Шевченко, комментируя волну увольнений из Нацбанка, назвал ее "PR-кампанией как попытку осуществить политическое давление на НБУ".

Экономическая правда