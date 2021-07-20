Все разделы
Укр / Рус

Из НБУ уходит еще один директор департамента

Вторник, 20 июля 2021, 19:45
 
Денис Новиков
нбу

Директор департамента выездных проверок Денис Новиков завершает работу в Национальном банке.

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

В пресс-службе регулятора отмечают, что Новиков завершает работу в Национальном банке по соглашению сторон. Исполнение обязанностей директора Департамента выездных проверок возложено на Андрея Казака, заместителя директора департамента – начальника первого управления проверок банков и финансовых групп.

Сейчас Департамент выездных проверок реорганизован в Департамент инспектирования. "Такое изменение в структуре Национального банка направлено на повышение эффективности выполнения функций по планированию, организации и осуществлению эффективного надзора в форме инспекционных проверок банков и небанковских финансовых учреждений, а также совершенствования структуры Национального банка", – говорится в сообщении.

Новиков с 1996 до 2001 года и с 2014 до 2018 года работал в подразделениях пруденциального надзора Национального банка.

Напомним:

Накануне стало известно, что команда руководителей Департамента лицензирования полным составом подала руководству НБУ заявления об увольнении из-за "отхода регулятора от стандартов работы".

В комментариях к его заявлению, об отставке из Нацбанка начали объявлять и другие работники НБУ, в том числе руководители департаментов.

Впоследствии стало известно, что уволенные работники НБУ решили перенести свой последний рабочий день с 16 июля на 1 сентября. На время до конца лета они решили взять отпуск.

Глава НБУ Кирилл Шевченко, комментируя волну увольнений из Нацбанка, назвал ее "PR-кампанией как попытку осуществить политическое давление на НБУ".

Читайте также: Карточный дом на Институтской: что происходит в НБУ и при чем здесь дело Приватбанка

Страхи и ненависть в НБУ: оправдал ли Шевченко надежды Зеленского

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

НБУ

powered by lun.ua
Материалы по теме
Банк "Киевская Русь" вернуть на рынок невозможно – решение суда 20 июля 2021, 14:18
Главе НБУ Шевченко может грозить отставка – Financial Times 20 июля 2021, 14:15
Шевченко прокомментировал волну увольнений из НБУ 20 июля 2021, 13:50
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!