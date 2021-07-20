Из НБУ уходит еще один директор департамента

Денис Новиков нбу

Директор департамента выездных проверок Денис Новиков завершает работу в Национальном банке.

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

В пресс-службе регулятора отмечают, что Новиков завершает работу в Национальном банке по соглашению сторон. Исполнение обязанностей директора Департамента выездных проверок возложено на Андрея Казака, заместителя директора департамента – начальника первого управления проверок банков и финансовых групп.

Сейчас Департамент выездных проверок реорганизован в Департамент инспектирования. "Такое изменение в структуре Национального банка направлено на повышение эффективности выполнения функций по планированию, организации и осуществлению эффективного надзора в форме инспекционных проверок банков и небанковских финансовых учреждений, а также совершенствования структуры Национального банка", – говорится в сообщении.

Новиков с 1996 до 2001 года и с 2014 до 2018 года работал в подразделениях пруденциального надзора Национального банка.

Напомним:

Накануне стало известно, что команда руководителей Департамента лицензирования полным составом подала руководству НБУ заявления об увольнении из-за "отхода регулятора от стандартов работы".

В комментариях к его заявлению, об отставке из Нацбанка начали объявлять и другие работники НБУ, в том числе руководители департаментов.

Впоследствии стало известно, что уволенные работники НБУ решили перенести свой последний рабочий день с 16 июля на 1 сентября. На время до конца лета они решили взять отпуск.

Глава НБУ Кирилл Шевченко, комментируя волну увольнений из Нацбанка, назвал ее "PR-кампанией как попытку осуществить политическое давление на НБУ".

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Экономическая правда