Курс валют на 4 октября: межбанк, "черный" и наличный рынки

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4 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,61 - 26,63 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:55 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,59 - 26,61 гривни;

Евро - 30,86 - 30,88 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,52 - 26,70 гривни. Евро покупают по 30,63 гривни, продают по 31,01 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,54 - 26,62 гривни, евро - 30,78 - 30,93 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк усилил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку, установив его на 4 октября на уровне 26,62 гривни.

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 1 октября на уровне 26,62 гривни.

1 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,56 - 26,58 гривни.

1 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,61 - 26,63 гривни.

Экономическая правда