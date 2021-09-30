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НБУ визначив курс гривні на перший день жовтня

Четвер, 30 вересня 2021, 19:45
 
фото: нбу

Національний банк ослабив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 1 жовтня на рівні 26,62 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 30,82 грн (на 30 вересня – 30,98 гривні).

Нагадуємо:

Національний банк ослабив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 30 вересня на рівні 26,58 гривні.

30 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,61 – 26,63 гривні.

30 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,56 – 26,58 гривні.

Економічна правда

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