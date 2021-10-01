Закрытие межбанка: гривна стабильна
1 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,61 - 26,63 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,61 - 26,63 гривни;
Евро - 30,87 - 30,89 гривни.
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,51 - 26,69 гривни. Евро покупают по 30,62 гривни, продают по 30,97 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 26,61 - 26,62 гривни, евро - 30,75 - 30,85 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 1 октября на уровне 26,62 гривни.
1 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,56 - 26,58 гривни.
Экономическая правда
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