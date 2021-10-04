Курс гривни к доллару почти не изменился
Понедельник, 4 октября 2021, 09:00
Национальный банк усилил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку, установив его на 4 октября на уровне 26,62 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установился на уровне 30,87 грн (на 1 октября - 30,82 гривни).
Напоминаем:
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 1 октября на уровне 26,62 гривни.
1 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,56 - 26,58 гривни.
1 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,61 - 26,63 гривни.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua