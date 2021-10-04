Все разделы
Укр / Рус

Курс гривни к доллару почти не изменился

Понедельник, 4 октября 2021, 09:00
 
фото: нбу

Национальный банк усилил официальный курс гривни к доллару на 1 копейку, установив его на 4 октября на уровне 26,62 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 30,87 грн (на 1 октября - 30,82 гривни).

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 1 октября на уровне 26,62 гривни.

1 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,56 - 26,58 гривни.

1 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,61 - 26,63 гривни.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

курс валют

powered by lun.ua
Материалы по теме
Закрытие межбанка: гривна стабильна 1 октября 2021, 17:18
Курс валют на 1 октября: межбанк, "черный" и наличный рынки 1 октября 2021, 10:55
НБУ определил курс гривни на первый день октября 30 сентября 2021, 19:45
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!