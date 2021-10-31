До конца года могут быть запущены проекты в рамках "инвестнянь" на 500 миллионов долларов

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Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что до конца года могут быть запущены проекты в рамках "инвестнянь" на около 500 миллионов долларов.

Об этом он сообщил на facebook.

По его словам в рамках проекта "инвестнянь" UkraineInvest получил от инвесторов уже 27 заявок на более чем на 2 миллиарда долларов. "Речь идет о проектах в различных сферах, в частности в машиностроении и логистике", - заявил премьер-министр.

Напоминаем:

Потенциальные инвестиции в рамках программы поддержки проектов со значительными инвестициями UkraineInvest за полгода составили 2 миллиарда долларов.

Кабинет Министров Украины принял все необходимые подзаконные акты, что позволит практически использовать закон об "инвестнянях" - потенциальные инвесторы теперь могут подавать заявки.

В рамках принятого закона об "инвестнянях" UkraineInvest за три месяца получил 15 запросов от потенциальных инвесторов на общую сумму более 1 млрд долларов.

Президент Владимир Зеленский подписал инициированный им закон, который, в частности, предусматривает, что до 1 января 2035 года от налогообложения ввозной пошлиной освобождается оборудование и снаряжение, которое будет ввозиться в Украину для реализации инвестпроектов.

Предусмотрена поддержка проектов с инвестициями более 20 млн евро. Также среди обязательных требований к проектам - не менее 80 рабочих мест с зарплатой, что будет больше средней в регионе на 15%.