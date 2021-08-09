"Інвестняні": інвестори можуть подавати заявки, закон запрацював практично

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Кабінет Міністрів України ухвалив усі необхідні підзаконні акти, що дозволить практично використовувати закон про "інвестнянь" – потенційні інвестори відтепер можуть подавати заявки.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Останнім уряд затвердив порядок ведення Реєстру інвестпроєктів із значними інвестиціями, що дозволить здійснювати моніторинг їхньої реалізації та контролювати надання державної підтримки.

"Вже бачимо активність бізнесу як вітчизняного так і закордонного. При чому загальні оголошені інвестиції наразі становлять понад 1,3 млрд дол. Основні галузі – агропереробка, виробництво, логістика, транспорт та туризм", - зазначила заступниця міністра Ірина Новікова.

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Нагадуємо:

В рамках ухваленого закону про "інвестнянь" UkraineInvest за три місяці отримав 15 запитів від потенційних інвесторів на загальну суму понад 1 млрд доларів.

Президент Володимир Зеленський підписав ініційований ним закон, який, зокрема, передбачає, що до 1 січня 2035 року від оподаткування ввізним митом звільняється устаткування та обладнання, яке ввозитиметься в Україну для реалізації інвестпроєктів.

Передбачено підтримку проектів з інвестиціями понад 20 млн євро. Також серед обов'язкових вимог до проектів – не менше 80 робочих місць із зарплатою, що буде більшою за середню у регіоні на 15 %.

Економічна правда