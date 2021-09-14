Инвестняни: потенциальные инвестиции уже достигают 2 миллиардов долларов

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Потенциальные инвестиции в рамках программы поддержки проектов со значительными инвестициями UkraineInvest за полгода составили 2 миллиарда долларов.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал во время пресс-конференции 14 сентября.

По словам премьера, готовность инвестировать в Украину показали 23 инвестора с потенциальными инвестициями в 2 млрд долларов.

Шмыгаль убежден, что эта цифра будет расти, в частности, после запуска Дия.City. Этот инструмент также будет способствовать наполнению инвестиций. Также на приток инвестиций будет влиять выполнение обязательств Украины в части зеленой трансформации, трансформации угольных регионов и других международных проектов.

"Например, только зеленый переход предполагает привлечение в среднем по 10 млрд евро ежегодно", – подчеркнул Денис Шмыгаль.

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Напоминаем:

Кабинет Министров Украины принял все необходимые подзаконные акты, что позволит практически использовать закон об "инвестнянях" - потенциальные инвесторы теперь могут подавать заявки.

В рамках принятого закона об "инвестнянях" UkraineInvest за три месяца получил 15 запросов от потенциальных инвесторов на общую сумму более 1 млрд долларов.

Президент Владимир Зеленский подписал инициированный им закон, который, в частности, предусматривает, что до 1 января 2035 года от налогообложения ввозной пошлиной освобождается оборудование и снаряжение, которое будет ввозиться в Украину для реализации инвестпроектов.

Предусмотрена поддержка проектов с инвестициями более 20 млн евро. Также среди обязательных требований к проектам - не менее 80 рабочих мест с зарплатой, что будет больше средней в регионе на 15%.

Экономическая правда