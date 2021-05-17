"Інвестняні": за три місяці потенційні інвестиції сягнули мільярда доларів

В рамках ухваленого закону про "інвестнянь" UkraineInvest за три місяці отримав 15 запитів від потенційних інвесторів на загальну суму понад 1 млрд доларів.

Про це повідомляє Урядовий портал з посиланням на круглий стіл "Закон про інвестнянь: проекти на перший мільярд".

Зазначається, що з моменту набуття чинності Закону UkraineInvest "спостерігає значне зацікавлення з боку іноземного та українського бізнесу".

"Лише за три місяці роботи UkraineInvest вже напрацював 15 заявок на загальну суму понад 1 млрд доларів інвестицій", - зазначив виконавчий директор UkraineInvest Сергій Цівкач.

Закон "Про державну підтримку інвестиційних проектів зі значними інвестиціями" передбачає, зокрема, звільнення від сплати податків та ввізного мита, бюджетна допомога та спрощення процедури надання земельних ділянок.

За умови інвестування понад 20 млн євро та створення від 80 робочих місць, інвестори зможуть отримати підтримку держави, що складатиме до 30% від вкладених інвестицій. Наразі Мінекономіки працює над реалізацією закону і підзаконної нормативно-правової бази. Зокрема, разом із UkraineInvest вже розроблено проект порядку взаємодії з інвесторами, органами державної влади та місцевого самоврядування.

Крім того, у Верховній Раді працюють над прийняттям суміжних нормативних актів, додав нардеп Ігор Марчук.

Посол України в США Оксана Маркарова також підкреслила важливість розширення співпраці зі Сполученими Штатами як із стратегічним партнером у багатьох сферах - від політичної та безпекової до бізнесової.

Нагадуємо:

Президент Володимир Зеленський підписав ініційований ним закон, який, зокрема, передбачає, що до 1 січня 2035 року від оподаткування ввізним митом звільняється устаткування та обладнання, яке ввозитиметься в Україну для реалізації інвестпроєктів.

Економічна правда