РФ пообещала увеличить запасы газа в Европе – цены упали на 18%

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Цены на газ на главенствующем европейском хабе TTF 29 октября упали ниже 800 долларов за тысячу кубов после обещаний РФ увеличить запасы газа в хранилищах с ноября.

Об этом сообщает Financial Times, данные лондонской биржи ICE Futures.

В четверг, 28 октября, президент России Владимир Путин дал распоряжение главе Газпрома Алексею Миллеру увеличить с ноября закачку газа в подземные хранилища компании в Европе.

Так, декабрьские фьючерсы 29 октября упали в цене на 17,8%. Средние котировки 28 октября составили 77,4 евро за МВт-час (950,73 долл. за тысячу кубов). Уже 29 октября минимальная цена на торгах составила 63,6 евро за МВт-час или 669 долларов за тысячу кубометров.

ДАНные ICE FUTURES

В то же время, газовые трейдеры осторожно относятся к таким обещаниям, ведь до сих пор поставки в западную Европу едва увеличились.

По данным FT, главное газовое хранилище Газпрома в Германии и одно из крупнейших в Европе было заполнено лишь на 10% на прошлой неделе. Самое большое хранилище в Австрии – на 20%. Все это происходит на фоне вхождения Европы в отопительный сезон 2021/2022 годов.

Как сообщает Euronews, импорт газа стран Евросоюза зависит от российского голубого топлива более чем на 40%.

Напоминаем:

Цены на газ на главном европейском хабе TTF упали до 1051 доллара за тысячу кубов из-за погодных условий в регионе.

В сентябре российский монополист Газпром стремительно сократил объемы экспорта газа в Европу в попытках добиться сертификации Северного потока – 2.

Россия сигнализирует Европе, что не будет предлагать увеличение поставок газа, если европейский регулятор не одобрит запуск газопровода "Северный поток-2".

В результате таких действий газ на главном европейском хабе TTF взлетел 6 октября на 40% и установил новый рекорд почти в 2 тысячи долларов за тысячу кубометров.

Но после того, как РФ заявила о готовности экспортировать "рекордные объемы газа" в этом году, цены на газ упали на 700 долларов за тысячу кубов.

Экономическая правда