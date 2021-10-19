Європейські ціни на газ впали через теплу погоду

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Ціни на газ на головному європейському хабі TTF впали до 1051 долара за тисячу кубів через погодні умови в регіоні.

Про це повідомляє Bloomberg, дані лондонської біржі ICE Futures.

На ціни впливають погодні умови у Європі, а саме вища за очікувану температура повітря на момент поступового входження в опалювальний сезон. Це пом’якшує вплив виснажених російським Газпромом газових сховищ та низького рівня запасів газу.

Крім того, вітер у регіоні дозволяє збільшити генерацію зеленої енергетики.

Аналітики JP Morgan Chase & Co зазначили, що за умови, якщо температура повітря і надалі перевищуватиме очікувану, ціни на газ продовжуватимуть падіння.

18 жовтня ціни на TTF впали до 85,7 євро за МВт-год, або 1051 дол/тисячу кубів. Згодом вони дещо зросли, проте тримаються в середньому на рівні 91 - 93 євро за МВт-год (1116,27 - 1140,8 дол за тисячу кубометрів).

графік ice

Нагадуємо:

Після того, як РФ заявила про готовність цьогоріч експортувати "рекордні обсяги газу", ціни на газ впали на 700 доларів за тисячу кубів.

Ціни на нафту зросли у вівторок, 19 жовтня, компенсувавши попередні втрати: зниження температури в Китаї (найбільший у світі споживач енергії) посилило побоювання щодо його спроможності задовольнити попит на опалення на тлі нестачі електроенергії і вугілля.

Щодо газу, ціни зумовлені низькими запасами у підземних сховищах після минулорічних морозів, посилені виснаженням Газпрому своїх європейських ПСГ. Так, російський монополіст виснажив найбільше у Європі сховище Rehden до 5% за середнього рівня у ЄС 71%.

Економічна правда