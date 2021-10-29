Фонд госимущества снова отменил приватизационный аукцион по ОГХК: теперь планируют на декабрь

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Фонд госимущества определит новую дату приватизационного аукциона по АО "ОГХК".

Об этом сообщает пресс-служба ФГИ.

Там объяснили, что в Фонд поступило две заявки на участие в аукционе по приватизации АО "ОГХК", одна из которых не отвечает требованиям действующего законодательства.

"Поскольку аукцион не может быть проведен с одним участником, Фонд государственного имущества определит новую дату аукциона", - подчеркнули в Фонде.

Заместитель главы ФГИ Тарас Елейко заявил, что решение об определении новой даты аукциона будет принято на заседании аукционной комиссии, которое состоится 29 октября.

"Аукцион может быть назначен ориентировочно на декабрь этого года с соблюдением требований действующего законодательства. Точную дату проведения аукциона определит аукционная комиссия 29 октября", - сказал Елейко.

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Напоминаем:

Советник по приватизации АО "ОГХК" - "BDO Корпоративные Финансы" - заявил, что большинство потенциальных инвесторов отказались от участия в аукционе, в частности, из-за инвестиционных рисков в Украине.

Советник по приватизации ОГХК обратился к Кабмину по дополнительные гарантии для защиты инвесторов

Согласно финотчетности компании за половину 2021 года, компания получила 283,9 млн грн чистой прибыли. Валовая прибыль составила 697,6 млн грн. Операционная прибыль составила 344 млн грн.

Аукционная комиссия Фонда государственного имущества на заседании 30 августа определила 29 октября как новую дату приватизационного аукциона АО "Объединенная горно-химическая компания".

Фонд госимущества отменил приватизационный аукцион АО "Объединенная горно-химическая компания", поскольку после проверки полученных заявок к торгам может быть допущено только одного участника.

Экономическая правда