Официальный курс гривни продолжил укрепление
Национальный банк укрепил официальный курс гривни по отношению к доллару на 4 копейки, установив его на 29 октября на уровне 26,33 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни по отношению к евро установился на уровне 30,50 грн (на 28 октября – 30,64 гривни).
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Напоминаем:
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 28 октября на уровне 26,37 гривни.
28 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,30 – 26,32 гривни.
28 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,32 – 26,34 гривни.
Экономическая правда
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