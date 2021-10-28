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Официальный курс гривни продолжил укрепление

Четверг, 28 октября 2021, 20:40
 
unsplash

Национальный банк укрепил официальный курс гривни по отношению к доллару на 4 копейки, установив его на 29 октября на уровне 26,33 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни по отношению к евро установился на уровне 30,50 грн (на 28 октября – 30,64 гривни).

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Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 28 октября на уровне 26,37 гривни.

28 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,30 – 26,32 гривни.

28 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,32 – 26,34 гривни.

Экономическая правда

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