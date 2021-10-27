Гривня відновила зміцнення 

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Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 28 жовтня на рівні 26,37 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 30,64 грн (на 27 жовтня – 30,68 гривні).

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Нагадуємо:

27 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,35 – 26,37 гривні.

27 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,42 – 26,44 гривні.

Економічна правда