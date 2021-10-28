Курс валют на 28 октября: межбанк, "черный" и наличные рынки

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28 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,30 – 26,32 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:15 средние курсы валют на межбанке были такими:

Доллар США - 26,30 - 26,32 гривни;

Евро – 30,54 – 30,56 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,28-26,47 гривни. Евро покупают за 30,32 гривни, продают за 30,64 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется за 26,34 – 26,41 гривни, евро – 30,49 – 30,59 гривни.

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Напоминаем:

27 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,35 – 26,37 гривни

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 28 октября на уровне 26,37 гривни

Экономическая правда