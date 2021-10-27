Курс валют на 27 октября: межбанк, "черный" и наличные рынки

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27 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,42 – 26,44 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:55 средние курсы валют на межбанке были такими:

Доллар США - 26,35 - 26,37 гривни;

Евро – 30,58 – 30,60 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,32-26,51 гривни. Евро покупают за 30,44 гривни, продают за 30,74 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется за 26,40 – 26,51 гривни, евро – 30,55 – 30,69 гривни.

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Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 7 копеек, установив его на 27 октября на уровне 26,42 гривни.

26 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,40 – 26,42 гривни.

26 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,42 – 26,44 гривни.

Экономическая правда