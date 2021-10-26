Закрытие межбанка: гривня немного ослабла

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26 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,42 – 26,44 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были такими:

Доллар США - 26,42 - 26,44 гривни;

Евро – 30,68 – 30,70 гривни.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 26,34-26,53 гривни. Евро покупают за 30,47 гривни, продают за 30,76 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется за 26,41 – 26,48 гривни, евро – 30,57 – 30,69 гривни.

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Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни по отношению к доллару на 6 копеек, установив его на 26 октября на уровне 26,35 гривни.

26 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,40 – 26,42 гривни.

25 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,43 – 26,45 гривни.

Экономическая правда