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Гривня продолжает обесцениваться к доллару и евро

Вторник, 26 октября 2021, 20:10

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 7 копеек, установив его на 27 октября на уровне 26,42 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 30,68 грн (на 26 октября – 30,57 гривни).

Напоминаем:

26 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,40 – 26,42 гривни.

26 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,42 – 26,44 гривни.

Экономическая правда

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