Гривня продолжает обесцениваться к доллару и евро
Вторник, 26 октября 2021, 20:10
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 7 копеек, установив его на 27 октября на уровне 26,42 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установился на уровне 30,68 грн (на 26 октября – 30,57 гривни).
Напоминаем:
26 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,40 – 26,42 гривни.
26 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,42 – 26,44 гривни.
Экономическая правда
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