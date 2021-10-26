Гривня продолжает обесцениваться к доллару и евро

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 7 копеек, установив его на 27 октября на уровне 26,42 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установился на уровне 30,68 грн (на 26 октября – 30,57 гривни).

Напоминаем:

26 октября котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,40 – 26,42 гривни.

26 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,42 – 26,44 гривни.

Экономическая правда