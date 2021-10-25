Всі розділи
Укр / Рус

Розворот тренду: курс гривні до долара знижується вдруге поспіль

Понеділок, 25 жовтня 2021, 19:20

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 6 копійок, встановивши його на 26 жовтня на рівні 26,35 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 30,57 грн (на 25 жовтня – 30,58 гривні).

Нагадуємо:

25 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,27 – 26,30 гривні.

25 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,43 – 26,45 гривні.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

курс валют

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Гривня на закритті міжбанку ослабла 25 жовтня 2021, 17:15
Курс валют на 25 жовтня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки 25 жовтня 2021, 11:10
Курс гривні почав тиждень з ослаблення 25 жовтня 2021, 09:00
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!