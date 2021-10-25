Розворот тренду: курс гривні до долара знижується вдруге поспіль

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 6 копійок, встановивши його на 26 жовтня на рівні 26,35 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 30,57 грн (на 25 жовтня – 30,58 гривні).

Нагадуємо:

25 жовтня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,27 – 26,30 гривні.

25 жовтня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,43 – 26,45 гривні.

Економічна правда