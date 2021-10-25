"Центрэнерго" в пять раз уменьшило убыток за 9 месяцев

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ПАО "Центрэнерго" в третьем квартале получило прибыль в 436 млн грн, чем сократило убыток за три квартала в 5 раз.

Об этом сообщила пресс-служба "Центрэнерго".

Так, во II-III квартале 2021 года прибыль составила 639 млн грн. С начала года ущерб составляет 156 млн грн против 795 млн грн убытка в I квартале.

В компании объясняют, что летом на рынке электроэнергии произошел скачок потребления, что привело к дефициту. Его обусловили аномально высокие температуры и вывода в аварийные ремонты значительной части энергоблоков частных производителей.

В результате "Центрэнерго" изнурял угольные склады, чтобы производить больше электроэнергии.

В третьем квартале, напоминает предприятие, состоялся стремительный рост мировых цен на уголь и природный газ. Хотя в структуре закупок компании преобладает ресурс государственных шахт, падение объема добычи и низкий уровень отгрузки привели к снижению запасов угля на складах ТЭС.

Для стабильного прохождения осенне-зимнего периода 2021/2022 годов, отметили в "Центрэнерго" было заключено внешнеэкономические контракты по поставкам угля из Польши и Казахстана.

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Напоминаем:

Запасы угля на складах ТЭС и ТЭЦ состоянию на утро 25 октября составили 701,3 тыс тонн - это почти на 7% меньше по сравнению с запасами 18 октября.

По итогам 1 квартала 2021 года ПАО "Центрэнерго" отчиталось о 794,7 млн грн убытка - в первом квартале 2020 года компания отчиталась о 163 млн грн убытка.

По итогам 2020 года "Центрэнерго" отчиталось о 61,15 млн грн прибыли.

Экономическая правда