"Центрэнерго" в первом квартале получило почти 800 миллионов убытка

По итогам 1 квартала 2021 года ПАО "Центрэнерго" отчиталось о 794,7 млн грн ущерба - в первом квартале 2020 года компания отчиталась о 163 млн грн убытка.

Об этом сообщает Finbalance со ссылкой на финотчетности компании.

Отмечается, что за указанный период чистый доход от реализации продукции (товаров, работ, услуг) составил 2,98 млрд грн (за аналогичный период прошлого года - 4,27 млрд грн).

В то же время себестоимость реализованной продукции - 3,64 млрд грн (4,32 млрд грн год назад).

Также сообщается, что активы "Центрэнерго" на конец марта составляли 9,87 млрд грн (на начало года - 10,57 млрд грн).

"Задолженность самого "Центрэнерго" за товары, работы, услуги - 4,32 млрд грн (на начало года - 3,23 млрд грн), по полученным авансам - 451 млн грн (на начало года - 1,23 млрд грн). Долгосрочные обеспечения - 929,2 млн грн (на начало года - 937,3 млн грн)", - говорится в сообщении.

Напомним:

По итогам 2020 года "Центрэнерго" отчиталось о 61,15 млн грн прибыли.

Согласно финансовым результатам "Центрэнерго" в 2019 году госкомпания получила прямой убыток в 1,98 млрд грн.