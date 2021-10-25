Регулятор значительно нарастил выкуп валюты на межбанке

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Нацбанк в течение недели 18 - 23 октября выкупил на межбанке 350,1 млн долларов, операций по продаже регулятор не совершал.

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Из всего объема операций по покупке валюты, 20 млн долл НБУ выкупил за лучшим курсом (Matching), остальные 330,1 млн долл - по единому.

Всего с начала года объем выкупленной НБУ валюты на рынке пересек отметку в 2 млрд долларов и составляет 2,37 млрд долл. Продал регулятор всего 197 млн долл.

В 2020 году Нацбанк выкупил на рынке 4,93 млрд долл, продал 3,89 млрд долл.

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Напоминаем:

На межбанке предложение валюты преимущественно превышает спрос, позволяя НБУ выкупать валюту в резервы. Как пояснили в регуляторе, прежде всего ревальвация гривни связана с ростом объема украинского экспорта в условиях высоких цен на основные экспортные товары.

Международные резервы Украины сократились на 9,2% в сентябре вследствие пиковых выплат по внешним обязательствам.

Экономическая правда





