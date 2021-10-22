Данилов о причинах возможной отставки главы Минэкологии: Указы президента должны выполняться все

Роман Абрамовский, министр экологии фото: ЭП

Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал причиной того, что министр экологии Роман Абрамовский написал заявление об увольнении, то, что не выполнялись указы президента - по словам Данилова, Абрамовский сам об этом говорил.

Об этом Данилов сказал на брифинге по итогам заседания СНБО, видповидаючиы на вопросы журналистов.

Журналист заявил, что общался в пятницу с министром экологии Абрамовским и, по его словам, министр назвал причиной того, что подал в отставку, плохую оценку его работы на прошлом заседании СНБО.

"Была доклад господина министра (Абрамовского - ред.) по поводу выполнения указов президента. И он на своем докладе, это не мой, это его был доклад, когда он сказал, что они не сделали это, они не сделали это, они не сделали это...

Соответственно, было принято решение СНБО обратиться к Кабинету министров, чтобы они рассмотрели этот вопрос. Вот и все", - ответил Данилов.

"Надо просто работать. Есть нормативно-правовой акт, есть указ президента - указы президента должны выполняться все. Неважно - ты министр, председатель ОГА. Если ты не согласен с указом, тогда должна быть определенная дискуссия и мы готовы все эти вопросы публично проговаривать.

Но если вы посмотрите указы президента именно то, что касается экологических направлений, вы увидите, какое их количество не выполняется. Вот и все, здесь нет ничего личного ", - подчеркнул он.

"Если бы он (Абрамовский - ред.) работал качественно и было бы совсем другое выполнение указов президента, не было бы такого решения. Мы хотим, чтобы все указы президента выполнялись. Точка", - резюмировал секретарь СНБО.

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Напоминаем:

Министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский написал заявление на увольнение.

Минэкологии не в достаточном объеме выполняет указы президента, члены СНБО поручили премьеру рассмотреть вопрос работы руководства министерства на ближайшем заседании правительства, заявил Данилов 15 октября.

Экономическая правда