Бюджет-2022 не успел вовремя пройти первое чтение

Верховная Рада не успела рассмотреть все поправки в проекту госбюджета на 2022 год на пленарной неделе 18-22 октября.

Об этом известно из трансляции заседания ВР в пятницу, 22 октября.

Согласно Регламенту (ст.157 ч.1), Верховная Рада рассматривает проект госбюджета в первом чтении не позднее 20 октября. После этого, правительство должно до 3 ноября вернуть ВР документ с учетом предоставленных нардепами Бюджетных выводов.

Голосование бюджета втором чтении бюджет завершается не позднее 20 ноября после обработки комитетом.

Хотя бюджет был вынесен на голосование 20 октября, после начала рассмотрения 3 тысяч правок парламентариями процесс затянулся на три дня. На 22 октября Рада так и не завершила их рассмотрение.

Парламент продолжит работу с правками на следующем заседании, сообщила заместительница спикера ВР Елена Кондратюк. Так как следующая неделя - не пленарная, Рада может вернуться к бюджету только во вторник, 2 ноября.

Таким образом принятие бюджета может затянуться, ведь срок прохождения первого чтения в таком случае будет просрочено на 13 дней.

Чего ждать в следующем году от бюджета? ЭП рассказывала об этом в статье: Правительство утвердило бюджет-2022: кто получит больше, а кому придется затянуть пояса

Напоминаем:

Кабинет Министров 15 сентября на заседании одобрил проект госбюджета на 2022 год, министр финансов Сергей Марченко представил основные статьи доходов и расходов документа, уже передали в Верховную Раду.

Рассмотрение поправок к I чтению в Раде нардепы начали 20 октября. Парламент принял постановление о выводов и предложений к законопроекту о бюджете-2022.

В то же время ВР сняла с рассмотрения законопроект №6062 о внесении изменений в Бюджетный кодекс, который необходим для принятия бюджета-2022.

Экономическая правда