Без укрепления гривни инфляция могла бы быть выше - НБУ

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Укрепление гривни на 7% с начала года сдерживал инфляцию, без ревальвации цены могли вырасти на несколько процентов выше.

Об этом рассказал заместитель председателя НБУ Сергей Николайчук в ответ на вопрос журналиста Экономической правды.

Он констатировал сдерживающий эффект укрепления курса гривны на инфляцию. "Без того укрепления, которое происходит с начала года, я думаю, что инфляция была бы на несколько процентных пунктов в Украине выше", - отметил Николайчук.

Укрепление течение последних недель еще не полностью отразился на динамике цен, отметил чиновник. Одновременно это повлияет на то, что инфляция опустится ниже 10% в конце года.

Причина этому - потребительская корзина в Украине содержит треть (около 35%) импортируемых товаров, цены на которые зависят от курса. Кроме того, цены на отечественные товары также сдерживаются курсовой динамикой из-за влияния конкуренции.

Заместитель главы регулятора Юрий Гелетий объяснил, почему гривня стремительно ревальвирует. Прежде всего речь идет о росте объема украинского экспорта в условиях высоких цен на основные экспортные товары.

Это вызвано рядом причин. В частности, восстановлением мировой экономики, накоплением производственных и продуктовых запасов в Китае и введением экспортных пошлин в некоторых странах на поставки зерновых.

Кроме того, в этом году собран рекордный урожай ранних зерновых и ожидаются высокие показатели для других сельскохозяйственных культур. Объемы продаж продукции горно-металлургического и аграрного комплексов достигли долгосрочных рекордов, усиленных сезонным фактором.

Также наблюдается стремительный рост валютных поступлений от экспортеров ІТ-услуг и трудовых мигрантов. За 8 месяцев объем экспорта ІТ-услуг достиг 4,3 млрд долларов, + 32% к прошлому году. Переводы за это время выросли на 19% и достигли 9,1 млрд долларов.

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Напоминаем:

21 октября прошел брифинг на решения Правления НБУ по монетарной политике. На нем было объявлено сохранение учетной ставки на уровне 8,5%. В НБУ готовы повысить ставку на заседании в декабре в случае реализации проинфляционных рисков.

Также регулятор ухудшил прогноз роста экономики Украины на 0,7 п.п. до 3,1%.

Экономическая правда